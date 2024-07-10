Evlenmeleri beklenirken ayrılmışlardı... Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz barıştı mı? O soruyu duyunca hemen uzaklaştı

"Yeşil Deniz" diziyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz ancak "Sol Yanım"daki ilk başrol tecrübesiyle yıldızını parlatan Cemre Baysel son dönemin en sevilen isimlerinden biri.

"Baht Oyunu" adlı dizide 'Ada' karakterine hayat veren Cemre Baysel, 'Bora'yı canlandıran Aytaç Şaşmaz'la başrolü paylaşmıştı. Dizi aşkları kısa süre sonra gerçeğe dönüşen ikili hem dizide hem de gerçek hayatta büyük aşk yaşamışlardı.

Sosyal medya üzerinden aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift hatta aileleriyle de tanışmıştı. Ancak evlenmeleri beklenen çiftten üzen haber gelmiş Şaşmaz "Kimseye kırgın değilim. Benim için çok değerli. Her şey çok güzeldi. İyi ki vardı" açıklamasını yapmıştı.

BARIŞMA İDDİALARI SORULDU

Geçtiğimiz gün MagazinJokeri'nin kameraları tarafından görüntülenen Cemre Baysel'e barışma iddiaları soruldu. Ünlü isim “Ben çok mutluyum. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. İşim, ailem, arkadaş çevrem, bunu bilsinler mutlu olsunlar yeter” dedi ve oradan uzaklaştı.





