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Evlerinde iki hayaletle beraber yaşadığını iddia eden çiftin akıllara durgunluk verecek hayatı

22.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler kesildiğinde tüm dünyada hayalet hikâyelerini anlatmak oldukça popüler bir aktivitedir. Özellikle bu anlatılanların gerçekten yaşanmış bir olaya dayandığını söylendiğinde kişilerin ilgisini daha çabuk çeker. Evlerinde onlarla birlikte yaşayan hayaletlerin olduğunu söyleyen çift sosyal medyada popüler olmayı başardı.

Evlerinde iki hayaletle beraber yaşadığını iddia eden çiftin akıllara durgunluk verecek hayatı

34 yaşındaki öğretmen Lainey Clark ve 22 yaşındaki Ben Hubbard isimli çift evlerinin perili olduğunu iddia ederek çektikleri videolarla sosyal medyada ilgi görmeye başladı. Çift evlerinin içinde yaşadıkları paranormal olayları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla anlatmayı ihmal etmiyor.

Lainey Clark paranormal olaylar yaşamaya başlama süreciyle ilgili olarak, “'Her zaman ruhların var olmasını umdum ama annem ölene kadar hiçbir şey görmedim. Yirmili yaşlarımın başındaydım ve o öldükten kısa bir süre sonra rüyamda onu gördüm. Bana 'Sana iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söylemek için buradayım.' dedi. O kadar gerçekti ki, artık acı çekmediğini gördüm ve sevindim. Ben ile 31 yaşında, 13 yıllık kocamdan yeni ayrıldıktan sonra tanıştım. Aynı okulda öğretmenlik yapıyorduk ve hemen kaynaştık. Üç ay sonra, 2018 yazında birlikte eve çıktık.” dedi.

“SÜREKLİ TUHAF SESLE DUYUYORDUK”

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Taşınmak için yüklü bir miktar ödeme yaptıklarını ifade eden çift yeni bir eve çıkmak için bütçelerinin olmadığını belirtti. Evlerinde tuhaf sesler duyduklarını anlatan Clark, “Merdivenlerde ayak sesleri duyuyorduk ve yeni bir yapı olmasına rağmen bunu gıcırdayan döşeme tahtalarına bağladık. Ev taşımak bir servete mal oluyor. Bu yüzden öylece kalkıp gitmeyi göze alamazdık. Yaşadıklarım hakkında konuşamayacağımı hissettim. Bu durumla yaşamak zorundaydık ve başlangıçta hikayemizi paylaşmak gibi bir niyetimiz yoktu.” diye konuştu.

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“BİR MEDYUMDAN YARDIM ALDIK”

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Evlerinde paranormal olayları anlatmaya karar verdiklerini vurgulayan çift, kendileriyle aynı durumda olan insanları bulmak için sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Hayaletlerden korktuklarını anlatan Clark, “Evimizde aslında iki ruh var. İlk başta sadece birini gördük. Bir medyum bize hayaletin adının Dave olduğunu ve onu tanımadığımız için duyduğu hayal kırıklığını söyledi.” dedi.

Evin içindeki en korkunç anını ise sevgilisi Ben yokken yaşadığını anlatan Clark, “Olanları belgelemek için telefonuma kayıt yapmaya başladım ve bir ruhun saçımı omzumdan kaldırmasını izledim. Bana ruhlarla sınırlar koymamı söyleyen uzmanlardan tavsiye istedim ve sonrasında bu durumu bir daha olmadı” ifadelerini kullandı.

“RUHLARLA YAŞAMAYI SEVMEYE BAŞLADIM”

Ruhlarla yaşamaya alıştığını anlatan Ben Hubbard, “Gençken korku filmleri izlemeyi severdim ama gerçek olmadıklarını bilirdim. Şimdi Hollywood gişe rekorları kırabilecek kadar korkunç olan bir filmin içinde yaşıyorum. Aslında bu duruma alıştım ve onları seviyorum” dedi.

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