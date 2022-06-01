YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

31.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta yaptığınız yemeklerde tane baharatları en zahmetsiz şekilde kullanmak istiyorsanız bir baharat öğütücü size bu konuda yardımcı olabilir. Peki, baharat öğütücü ne işe yarar? Taneli baharatları, büyük parçalı tuzları ve kahve çekirdeklerini istediğiniz incelikte öğütmenizi sağlar. Siz de pratik bir şekilde kullanabileceğiniz, yemeklerinize lezzet katacak bir baharat öğütücüye sahip olmak ister misiniz? O hâlde gelin, birbirinden kaliteli baharat öğütücülerini birlikte keşfedelim.

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Teknolojinin gelişmesiyle artan e-ticaret, kolay ve zahmetsiz şekilde milyonlarca ürüne tek tıkla ulaşmamızı sağlıyor. Tabii hâl böyle olunca seçenekler, çoğalıyor ve karar vermek de bir o kadar zorlaşıyor. Siz de kullanışlı ve kaliteli bir öğütücü almak istiyor, "En iyi baharat öğütücü hangisi?" diye bir türlü karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için el değirmeninden elektrikli modellere, ekonomik alternatiflerden profesyonel seçeneklere kadar pek çok işlevsel ürünü tek çatı altında topladık. Bütçe dostu ve fonksiyonel modellere yer verdiğimiz yazımızı okumaya ne dersiniz?

1. Russell Hobbs Tuz ve Karabiber Öğütücü'de ayarlanabilen öğütme derecesi bile mevcut

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Paslanmaz çelikten üretilen Russell Hobbs Tuz ve Karabiber Öğütücü ile yemeklerinize tek tuşla baharat ve tuz ilave edebilir veya kalın öğütme ayarını seçerek salatalarınızı taneli baharat görünümüyle süsleyebilirsiniz. 4 adet pille çalışan otomatik baharat öğütücü, tabandan aydınlatma özelliği sayesinde kullananlara son derece kolaylık sağlıyor. Pratik kullanımının yanı sıra şık tasarımıyla da tüm mutfaklara dekoratif bir hava katıyor. Ayrıca muadilleri arasında en yüksek puan ve pozitif yorum alan en kullanışlı ürünlerden biri. Eh, daha ne olsun?

Ürünü İncele

2. Sade ve şık bir tasarım: TechnoSmart 2'li Baharat Öğütücü

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Kaliteli bir el değirmeni arıyor fakat şık tasarımlı bir model bulamıyorsanız sizi TechnoSmart 2'li Baharat Öğütücü ile tanıştırmalıyız. Ahşap materyali, siyah ve sade tasarımıyla mutfağınıza modern bir hava katabileceğiniz baharat öğütücü, kullanıcılar için tam bir bütçe dostu! İkili set hâlinde satılan ve 21 cm uzunluğunda bulunan takımı, pratik biçimde kullanabilir, sofranıza taze çekilmiş baharatların lezzetini taşıyabilirsiniz. Öğütme aletiyle hem karabiber ve tuz hem birbirinden lezzetli ve aromatik farklı baharatlar öğütebilirsiniz. Siyah renkli şık tasarımın yemek masanıza çok yakışacağından eminiz!

Ürünü İncele

3. İşlevsel ve uzun ömürlü tasarım: Fakir Aromatic Kahve Baharat Öğütücüsü

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

"Her alanda olduğu gibi mutfakta da teknoloji severim." diyorsanız size Fakir Aromatic Kahve Baharat Öğütücüsü tavsiye edebiliriz. Küçük ev aletlerinde üst düzey performans sunan öğütücü model sayesinde hem baharatlarınızı taze taze çekebilirsiniz hem taze kavrulmuş kahve çekirdeklerinden mis gibi kahveler öğütebilirsiniz. Çoklu fonksiyonel özellikleriyle kullanıcıların kalbini kazanan öğütme aleti; 60 gram hazneye, paslanmaz çelik gövde ve bıçağa sahip. Ürünü dayanıklı ve kaliteli materyali sayesinde kahve ve baharat öğütürken uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eh, daha ne olsun?

Ürünü İncele

4. Profesyonel ve güçlü: Kahveninbirtanesi Kahve Makinesi

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Profesyonel ve güçlü bir öğütücü arayışındaysanız Kahveninbirtanesi Kahve Değirmeni, sizin için doğru seçim olabilir. Çelik materyalden üretilen ve uzun ömürlü öğütücü, 1,5 kilowatt volt motoruyla saatte 8-15 kg çekim yapabiliyor. Üst düzey donanım ve gelişmiş teknolojiye sahip ürün, güçlü performansına rağmen oldukça düşük enerji tüketiyor. Birden fazla öğütme ayarı sayesinde baharat ve kahvelerinizi istediğiniz büyüklükte çekebileceğiniz cihazın; siyah, bej ve kırmızı renkleri bulunuyor. Üstelik kahve makinesi, öğüttüğü malzemeleri de şeffaf haznesinde muhafaza edebiliyor. Ömür boyu kullanabileceğiniz, mutfağınızın demirbaşlarından biri olacak bir öğütücü almaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Zahmetsiz temizlik: Kitchen Beauty Işıklı Otomatik Baharat Öğütücü

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Paslanmaz çelik ve ABS plastikten üretilen Kitchen Beauty Işıklı Otomatik Baharat Öğütücü, oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya sahip. Kolay takılıp çıkarılabilen parçalarıyla hızlı ve pratik biçimde temizlenen otomatik öğütücü, pille çalışıyor. Ayrıca ışıklı olması da ürünü kullanırken büyük kolaylık sağlıyor. Öğütme kalınlığı ayarlanabilen ve düğmesiyle kontrol edilebilen baharat değirmeni, en ucuz ve kaliteli öğütücüler arasında kullanıcılarından tam not almayı da başarıyor. Tam bir fiyat performans ürünü diyebileceğimiz öğütme aletini tercih ederek hem cebinizi koruyabilir hem tüm baharatlarınızı zahmetsizce öğütebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Ekonomik bir seçenek: Aktarix Seramik Bıçaklı Baharat ve Tuz Değirmeni

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

İki adet şeffaf öğütücüden oluşan Aktarix Seramik Bıçaklı Baharat ve Tuz Değirmeni; manuel, kolay kullanılabilen ve sade bir baharat değirmeni arayanlar için oldukça ideal. Seramik bıçaklı öğütücü seti, şeffaf baharat haznesi ve siyah kapak tasarımı sayesinde her mutfağa şık bir hava katıyor. Her türlü taneli baharatı kolayca çekebileceğiniz değirmeni, mutfak masanızın üzerinde kullanıma hazır hâlde tutabilir, taze taze çekip yiyeceklerinizi lezzetlendirebilirsiniz. Uygun fiyatı sayesinde 6'lı veya 12'li setler oluşturabilir ve taneli baharatlarınızı öğütücülerin içinde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Zarif ve dayanıklı: Schwartz Kahve Baharat Öğütücü

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Paslanmaz iç hazneli bir öğütücü arıyorsanız Schwartz Kahve Baharat Öğütücü, güvenle alabileceğiniz ürünlerden biri. Ürün, bıçak performansı ve kablo saklama alanı özellikleriyle oldukça kullanışlı. Üstelik zarif tasarımı ve yer kaplamayan boyutu sayesinde mutfağınızda dilediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. 50 gram kapasiteli model, 150 watt güce sahip olduğu için kahve ve baharatların çok kısa sürede çekilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca 2 yıl garantisi bulunan otomatik cihaz, performansıyla da kullanıcılarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Güçlü bir baharat değirmeni tavsiyesine ihtiyacınız var fakat verimliliğinden yeterince emin olamıyorsanız kullanıcı yorumlarına göz atabilir, ardından güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Büyük öğütme kapasitesi: Musullu Kahve ve Baharat Öğütücü

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

70 grama kadar öğütme kapasitesi bulunan Musullu Kahve ve Baharat Öğütücü'nün, krom kaplamalı gövdesi ve paslanmaz çelik bıçakları mevcut. 2 yıl garantili cihaz 200 watt gücüyle muadillerine kıyasla farkını ortaya koyuyor ve güçlü bir performans sunuyor. Baharatlarınızı Musullu'nun güçlü motoru sayesinde hızlıca toz hâle getirebilir veya kahve çekirdeklerini istediğiniz boyutta çekebilirsiniz. Böylece taze kıyılmış baharatlarla birbirinden lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Kolay taşınabildiği için tatile giderken bile yanınızda götürebilirsiniz. Ergonomik tasarımlı, kablo saklama hazneli, uzun ömürlü ve şık görünümlü modeli çok beğeneceğinizden eminiz!

Ürünü İncele

9. Dokunmatik çalışma sistemi: Sinbo Elektrikli Kahve ve Baharat Öğütücü

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Dokunmatik çalışma sistemi ve emniyet kilitli kapağı bulunan Sinbo Elektrikli Kahve ve Baharat Öğütücü, 2 yıl garanti kapsamında sunuluyor. 56 gram öğütme kapasitesine sahip ürün, pratik kullanım sunmasının yanı sıra temizleme kolaylığı da sağlıyor. Üstelik 110 watt gücü sayesinde kahve ve baharatları yıldırım hızında öğütebiliyor! Dahası paslanmaz çelik bıçak tasarımıyla da uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Elektrikli cihaz, siyah renkli şık görünümüyle mutfağınıza farklı ve modern bir hava katmaya da hazır! Hem kolay kullanılabilen hem hoş görünümlü ve işlevsel bir öğütücü almak istiyorsanız elektrikli modeli güvenle tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Nostalji sevenlere özel: Binbir Trend Nostaljik Osmanlı Kahve Değirmeni

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Her kullandığınızda içinizde âdeta geçmişten bir esinti yaratacak Binbir Trend Nostaljik Osmanlı Kahve Değirmeni, zamak dökümden üretiliyor. Çekme vidası, öğütme haznesi, sapı ve kapağı olmak üzere toplam 4 parçadan oluşuyor. Kahveden baharata kadar birçok ürünü kolayca çekebileceğiniz değirmende öğütme büyüklüğüne karar verebileceğiniz bir ayarı bulunuyor. 470 gram kaliteli metalden elde edilen ürünün, ilk günkü yapı ve performansını koruması için bulaşık makinesinde ve kimyasal deterjanlarla yıkanmaması da tavsiye ediliyor. Üstelik el değirmenini kuru veya hafif nemli bir bez yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri neler?Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri neler?
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Yaz aylarında ayaklarınızı rahatlatacak en iyi sandalet markaları

Yaz aylarında ayaklarınızı rahatlatacak en iyi sandalet markaları

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Tümünü Gör
Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Yıldızların altında uyumayı sevenler için en iyi kamp matı çeşitleri

Yıldızların altında uyumayı sevenler için en iyi kamp matı çeşitleri

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Tümünü Gör
Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Banyosunda şıklık arayanlar için en iyi duş seti markaları ve modelleri

Banyosunda şıklık arayanlar için en iyi duş seti markaları ve modelleri

Yaza hazırlananların çantasında bulunması gereken en iyi sıkılaştırıcı vücut kremi

Yaza hazırlananların çantasında bulunması gereken en iyi sıkılaştırıcı vücut kremi

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Gülşen'in çok beğenilen transparan sahne kıyafetine alternatif öneriler

Gülşen'in çok beğenilen transparan sahne kıyafetine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları

Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elektrikli süpürge önerileri

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elektrikli süpürge önerileri

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri neler?

Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri neler?

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacak en iyi set üstü ocak çeşitleri

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Meyvelerin üzerine üşüşen minik sineklerden kurtulmanın basit yolu

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta! İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri

Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta!

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları

Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.