Evli polis memuru altı meslektaşıyla aynı anda yasak aşk yaşıyordu! Kocasından destek geldi... “Burada kurban o”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennesee bölgesindeki bir karakolda çalışan Meagan Hall isimli bir kadın memur hakkında mesai saatleri içinde ve dışında iş arkadaşlarıyla cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis memurlarının arasında geçen mesajlaşmalar incelediğinde Hall’in iş arkadaşlarına çıplak fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda kocasıyla açık evlilikleri olduğunu dile getiren Hall’in görevden alınmasından sonra eşi Jedidiah genç kadına destek verdi.

“KESİNLİKLE ONAYLAMIYORUM”

Eşinin evliliklerini açık ilişki olarak nitelendirmesini doğru bulmadığını ifade eden eş Jedidiah, “Kesinlikle onaylamıyorum. Hiçbir zaman çoklu ilişkilerin içinde olmadım. Ancak görevinden alınması büyük bir ceza. Çünkü hiçbir yasayı çiğnemedi. Burada kurban o. Sicilinde hiçbir kusur yok. O her zaman işinde olağanüstü bir çaba gösteriyor” dedi.