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  4. Evli polis memuru altı meslektaşıyla aynı anda yasak aşk yaşıyordu! Kocasından destek geldi... “Burada kurban o”

Evli polis memuru altı meslektaşıyla aynı anda yasak aşk yaşıyordu! Kocasından destek geldi... “Burada kurban o”

14.01.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennesee bölgesindeki bir karakolda yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Meagan Hall isimli bir kadın memurun aynı anda 6 meslektaşıyla yasak aşk yaşadığının ortaya çıkmasından sonra Hall’in eşi Jedidiah Hall’den karısına destek geldi. Yasak aşk skandalının ortaya çıkmasından sonra karısının görevden alınmasını Jedidiah haksızlık olarak değerlendirdi.

Evli polis memuru altı meslektaşıyla aynı anda yasak aşk yaşıyordu! Kocasından destek geldi... “Burada kurban o”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennesee bölgesindeki bir karakolda çalışan Meagan Hall isimli bir kadın memur hakkında mesai saatleri içinde ve dışında iş arkadaşlarıyla cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis memurlarının arasında geçen mesajlaşmalar incelediğinde Hall’in iş arkadaşlarına çıplak fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda kocasıyla açık evlilikleri olduğunu dile getiren Hall’in görevden alınmasından sonra eşi Jedidiah genç kadına destek verdi.

“KESİNLİKLE ONAYLAMIYORUM”

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Eşinin evliliklerini açık ilişki olarak nitelendirmesini doğru bulmadığını ifade eden eş Jedidiah, “Kesinlikle onaylamıyorum. Hiçbir zaman çoklu ilişkilerin içinde olmadım. Ancak görevinden alınması büyük bir ceza. Çünkü hiçbir yasayı çiğnemedi. Burada kurban o. Sicilinde hiçbir kusur yok. O her zaman işinde olağanüstü bir çaba gösteriyor” dedi.

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polis Amerika yasak aşk

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