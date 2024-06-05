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  4. Evliliği sadece 5 ay sürmüştü… Hadise'nin 'Erkeğin maddi gücü önemli' sözleri sosyal medyayı salladı! 'Ne de olsa Açıkgöz'

Evliliği sadece 5 ay sürmüştü… Hadise'nin 'Erkeğin maddi gücü önemli' sözleri sosyal medyayı salladı! 'Ne de olsa Açıkgöz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 10:48
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İddialı dansları ve cesur sahne kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise şimdi de özel hayat açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Konuk olduğu bir programda 'Erkeğin maddi gücü önemli' diyen Hadise'nin bu sözleri kısa sürede viral oldu.

Evliliği sadece 5 ay sürmüştü… Hadise'nin 'Erkeğin maddi gücü önemli' sözleri sosyal medyayı salladı! 'Ne de olsa Açıkgöz'

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları, iddialı dansları ve cesur sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Hadise her açıklamasıyla çok konuşuluyor.

Kaan Ölker'in fizy'de yayınlanan programına konuk olan Hadise şimdi de özel hayatına dair samimi itiraflarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı 'Galiba ilk defa hayatımda kendimi çok iyi hissediyorum. Özel hayatımda da uzun zamandır yalnızım.' dedi.

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'NEYİNE GÜVENİP BANA YAKLAŞIYORSUN?'

Son dönemlerde kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik durumların tartışmalara yol açmasıyla ilgili de açıklamalar yapan Hadise "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, 'benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. 'Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben. 'Kendine güvenen şöyle gelsin' diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel." yorumunu yaptı.

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BU SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Hadise'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne de olsa Açıkgöz', 'Sonra da aşk kaç beden giyer falan diye sor', 'Prensipte anlaşırsak miktarı konuşuruz demiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Daha önce başından bir evlilik geçen Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalmıştı.

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