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Evlilik Hakkında Her Şey 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Melisa'nın davasında işler değişiyor

05.12.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey 12. yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan fragmanda; Azra Neyran'a anlaşmalı boşanma için tekliflerini sunarken Koray ise öfkeden deliye döner. Yıldırım Koray'ın yakasına yapışınca ortalık karışır. Neyran ve Azra ekibi arasında ipler gerilirken Çolpan ve Ural söz dalaşına girerler.

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk ve Sarp Apak gibi isimlerin paylaştığı Fox Tv dizisi, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerini yükselterek yoluna devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının hayatlarının anlatıldığı Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa’ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk’a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…


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