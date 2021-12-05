Evlilik Hakkında Her Şey 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Melisa'nın davasında işler değişiyor

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk ve Sarp Apak gibi isimlerin paylaştığı Fox Tv dizisi, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerini yükselterek yoluna devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının hayatlarının anlatıldığı Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa’ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk’a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…



