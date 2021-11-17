MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna sürpriz oyuncu

Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna sürpriz oyuncu

17.11.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncu kadrosuna Sevcan Yaşar dahil oldu.

Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna sürpriz oyuncu

MF Yapım’ın FOX için çektiği “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisi her salı akşamı seyirci karşısına çıkıyor.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizi Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Boşanma davalarının işlendiği dizi ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin kadrosuna son olarak Sevcan Yaşar dahil oldu.
sevcan-yasar-kimdir-sevcan-yasar-in-sevgilisi-13724614_9058_amp

Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın hayat verdiği Yıldırım’ın eski eşi Neyran’a hayat veriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
İddialı diziyle ekranlara dönüyor!İddialı diziyle ekranlara dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Sevcan Yaşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düzce'de bir deprem daha

Düzce'de bir deprem daha

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Acun Ilıcalı net konuştu: Türkler arasında ilk 5'teyim

Acun Ilıcalı net konuştu: Türkler arasında ilk 5'teyim

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.