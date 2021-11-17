Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna sürpriz oyuncu

MF Yapım’ın FOX için çektiği “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisi her salı akşamı seyirci karşısına çıkıyor.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizi Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Boşanma davalarının işlendiği dizi ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin kadrosuna son olarak Sevcan Yaşar dahil oldu.



Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın hayat verdiği Yıldırım’ın eski eşi Neyran’a hayat veriyor.



