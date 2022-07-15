Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Midesini açınca şoke oldular! Timsahın karnının içinden cansız bedeni çıktı

Midesini açınca şoke oldular! Timsahın karnının içinden cansız bedeni çıktı

15.07.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Nehrin kenarından salyangoz toplayan bir genç timsah tarafından canlı bir şekilde yenildi. 6 gün sonra timsahı bulan avcılar, hayvanın midesini açtıklarında adamın cansız bedeniyle karşılaştı. O anlara tanık olan teyze, yeğeninin acısız bedeninin görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Midesini açınca şoke oldular! Timsahın karnının içinden cansız bedeni çıktı

Malezya’da yaşayan 14 yaşındaki Ricky Ganya isimli genç,Tanjung Manis bölgesindeki bir nehrin kıyısına salyangoz toplamak için gitmişti. Bir süre boyunca salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında hiç beklemediği bir anda timsahın saldırısına uğradı. Canlı bir şekilde timsah tarafından yenilen genç teyzesinin gözünün önünde kayıplara karıştı.

Endonezyalı adamın cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştüEndonezyalı adamın cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

AYAĞINI YAKALAYINCA KAÇAMADI

1

14 metre uzunluğundaki dev timsah önce Ganya’nın ayağından yakaladı ve bir anda suya çekti. O anlara tanık olan teyze çaresiz bir şekilde olayı sadece kıyıdan izleyebildi ve müdahale edemedi. Polislere haber veren teyzenin şikayeti üzerine arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri timsahı aramaya başladı.

6 GÜN SONRA BULUNDU

3

Başvuruyu değerlendiren ekipler nehre canlı bir tavuk atarak önce timsahı bulmaya çalıştı. Tavuğu yemek için timsahın yüzeye çıkması üzerine hayvan ağa atılarak karaya çıkartıldı. 6 gün sonra yakalanan timsahın midesi Ganya’nın teyzesinin gözü önünde açıldı.

Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.

Balıkçıların ağına takılan dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Deprem korkularını ateşlediBalıkçıların ağına takılan dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Deprem korkularını ateşledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadıBöyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı
Sadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattıSadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattı
Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergilediGenç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi
Anahtar Kelimeler:
Malezya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı ama...

Canlı yayında akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı ama...

Herkes onu konuşuyor! Kendi ölümünü saniye saniye yayınladı

Herkes onu konuşuyor! Kendi ölümünü saniye saniye yayınladı

Gökten balık yağdı! Leğenlerle topladılar

Gökten balık yağdı! Leğenlerle topladılar

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan şok açıklama!

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan şok açıklama!

İlginizi Çekebilir

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

28 yaşında emzik emiyor, bezleniyor, her gece masallarla uyuyor!

28 yaşında emzik emiyor, bezleniyor, her gece masallarla uyuyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.