Midesini açınca şoke oldular! Timsahın karnının içinden cansız bedeni çıktı

Malezya’da yaşayan 14 yaşındaki Ricky Ganya isimli genç,Tanjung Manis bölgesindeki bir nehrin kıyısına salyangoz toplamak için gitmişti. Bir süre boyunca salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında hiç beklemediği bir anda timsahın saldırısına uğradı. Canlı bir şekilde timsah tarafından yenilen genç teyzesinin gözünün önünde kayıplara karıştı.

AYAĞINI YAKALAYINCA KAÇAMADI

14 metre uzunluğundaki dev timsah önce Ganya’nın ayağından yakaladı ve bir anda suya çekti. O anlara tanık olan teyze çaresiz bir şekilde olayı sadece kıyıdan izleyebildi ve müdahale edemedi. Polislere haber veren teyzenin şikayeti üzerine arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri timsahı aramaya başladı.

6 GÜN SONRA BULUNDU

Başvuruyu değerlendiren ekipler nehre canlı bir tavuk atarak önce timsahı bulmaya çalıştı. Tavuğu yemek için timsahın yüzeye çıkması üzerine hayvan ağa atılarak karaya çıkartıldı. 6 gün sonra yakalanan timsahın midesi Ganya’nın teyzesinin gözü önünde açıldı.

Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.



