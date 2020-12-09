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Evrim Alasya Akrep dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolüyle çok konuşulacak

09.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
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Evrim Alasya Akrep dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolüyle çok konuşulacak

Yapımını 1441 Productions’ın yapımcılığını İrfan Şahin’in üstlendiği; ihanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşını cuma akşamı STAR TV ekranına getirecek ‘Akrep’ dizisinde sezonun en çok konuşulan oyuncularından Evrim Alasya sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Canlandırdığı Ferda Kendirci ile ekranın en çok konuşulacak rolüne imza atmaya hazırlanan Evrim Alasya, ‘Akrep’te geçmiş günahların intikamını almaya yeminli, son derece hırslı bir karakterde yer alacak.

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Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Akrep’te Demet Akbağ’ın canlandırdığı Perihan Emgen’le kıyasıya bir iktidar savaşına tutuşacak Ferda Kendirci, ölümcül zekası ve manipülasyon becerisi ile izleyiciyi hayli etkileyecek.

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Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ile ‘Akrep’ cuma ilk bölümüyle STAR TV’de seyirciyle buluşacak.
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