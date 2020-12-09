Evrim Alasya Akrep dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolüyle çok konuşulacak

Canlandırdığı Ferda Kendirci ile ekranın en çok konuşulacak rolüne imza atmaya hazırlanan Evrim Alasya, ‘Akrep’te geçmiş günahların intikamını almaya yeminli, son derece hırslı bir karakterde yer alacak.

Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Akrep’te Demet Akbağ’ın canlandırdığı Perihan Emgen’le kıyasıya bir iktidar savaşına tutuşacak Ferda Kendirci, ölümcül zekası ve manipülasyon becerisi ile izleyiciyi hayli etkileyecek.

Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ile ‘Akrep’ cuma ilk bölümüyle STAR TV’de seyirciyle buluşacak.



