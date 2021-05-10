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Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nın finali gerçekleşti! İşte kazanan takım

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
10.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan’da ön elemeleri başlayan ve Türkiye’nin her yerinden 200’ün üzerinde takımın başvurduğu Excalibur PUBG Arena Turnuvası, düzenlenen final ile sona erdi.

Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nın finali gerçekleşti! İşte kazanan takım

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, anlık olarak 3 binden fazla izleyicinin takip ettiği, 100 binden fazla izlenmenin elde edildiği turnuva finalinde 16 takım yarıştı. 20.000 TL ödüllü havuzdan pay almak için çokça 'smoke' yolunun açıldığı, rush'lanarak mücadelelere girişildiği, bol rotasyonlu final mücadelelerinde şampiyonluğu ve 12.000 TL’lik büyük ödülü ise İzmir Spor kazandı.

Türkiye’nin en iyileri ile ön elemelerde rakiplerini eleyerek finale yükselen takımların mücadeleleri nefes kesti. 16 takımın büyük ödül için stratejiye, taktiklere ve cesarete 4 saat boyunca ihtiyaç duyduğu büyük finalde, liderlik sürekli el değiştirdi.

59 PUAN TOPLADI, ŞAMPİYON OLDU

Excalibur PUBG Arena Turnuvası’nın şampiyonu, ön elemelerden finale çıkan İzmir Spor oldu. Erangel ve Miramar haritalarında 5 maç mücadele eden ekipler arasında toplamda 35 "kill" ve 2 maç galibiyeti alarak 59 puan toplayan İzmir Spor, Excalibur’un 1.’lik ödülü olan 12 bin TL’nin sahibi oldu.

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Turnuvanın 2’ncilik ve 3’üncülük sıralamasını ise alınan "kill" sayıları belirledi. 56 aynı toplam puana sahip olan Fastpay Wildcats ve Other Side takımlarından 35 "kill" elde eden Fastpay Wildcats turnuva 2.’si olarak 6 bin TL’nin, 27 "kill" elde eden Other Side takımı da 3. olarak 2 bin TL’nin sahibi oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
PUBG
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