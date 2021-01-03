MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Exxen sürekli hata verince... Exxen ücretsiz mi?

Exxen sürekli hata verince... Exxen ücretsiz mi?

03.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Exxen sürekli hata verince... Exxen ücretsiz mi?

Yeni dijital platformu olan Exxen’i kullanmak isteyenler 1 Ocak itibarıyla üyeliklerini oluşturdu. Exxen'in sürekli hata vermesi ise bazı kullanıcıları kızdırdı. Exxen’i 7 gün ücretsiz kullanmak mümkün mü? Exxen'e nasıl üye olunur?

1 Ocak’ta yayın hayatına başlayan Exxen için yoğun bir şekilde üyelik girişi yapılıyor. Değişik içerikleri bünyesinde barındıran “Yerli Netflix” olarak tanımlanan Exxen hakkında detaylar merak ediliyor.

Üyelik girişinin nasıl yapıldığının merak edilmesi kadar Exxen'i 7 gün ücretsiz kullanıp üyelik iptali yapmak isteyenler de mevcut. Exxen platformunda üyeliğinizi 7 gün sonrasında iptal etmek istiyorsanız, belirtilen birkaç adımı uygulayabilirsiniz.

Exxen'in ilk gününde yoğun ilgi uygulamanın hata vermesine sebep oldu. Exxen'in sürekli hata vermesi kullanıcılar tarafından tepki görünce açıklama geldi. Exxen'in aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğü açıklandı.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ? 7 GÜNLÜK ÜCRETSİZ ÜYELİK NASIL?

Apple Store'da Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir. Google Play Store'da ise henüz yer almıyor. Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor. Exxen'e "Ad Soyad, E Posta" bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, Exxen’e yeni üyelikler için geçerlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber! Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Diğer Haberler

MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı! Barbaros ve Serhat'ın şampiyonluk mücadalesi

Şampiyonluk yarışı! İşte ilk turun kazananı

Yeni psikolojik gerilim dizisi ekranda: Terapist

Yeni psikolojik gerilim dizisi ekranda: Terapist

Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!

Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!

Bomba gibi geliyor! 'Kurtlar Vadisi Kaos'

Bomba gibi geliyor! 'Kurtlar Vadisi Kaos'

Kırmızı Oda 18. son bölümde Selvi'nin mutlu sonu! Binnur Kaya'dan diziden ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Seni Çok Bekledim'den yeni fragman yayınlandı! Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Özcan Deniz ekrana böyle dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.