Exxen sürekli hata verince... Exxen ücretsiz mi?

1 Ocak’ta yayın hayatına başlayan Exxen için yoğun bir şekilde üyelik girişi yapılıyor. Değişik içerikleri bünyesinde barındıran “Yerli Netflix” olarak tanımlanan Exxen hakkında detaylar merak ediliyor.

Üyelik girişinin nasıl yapıldığının merak edilmesi kadar Exxen'i 7 gün ücretsiz kullanıp üyelik iptali yapmak isteyenler de mevcut. Exxen platformunda üyeliğinizi 7 gün sonrasında iptal etmek istiyorsanız, belirtilen birkaç adımı uygulayabilirsiniz.

Exxen'in ilk gününde yoğun ilgi uygulamanın hata vermesine sebep oldu. Exxen'in sürekli hata vermesi kullanıcılar tarafından tepki görünce açıklama geldi. Exxen'in aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğü açıklandı.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ? 7 GÜNLÜK ÜCRETSİZ ÜYELİK NASIL?

Apple Store'da Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir. Google Play Store'da ise henüz yer almıyor. Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor. Exxen'e "Ad Soyad, E Posta" bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, Exxen’e yeni üyelikler için geçerlidir.

