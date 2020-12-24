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Exynos 2100 SoC nasıl olacak?

24.12.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Exynos 2100 SoC nasıl olacak?

Samsung’un yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2100 Geekbench puanı ile karşımıza çıktı. Snapdragon 888 ile performansı aynı olabilir.

Bildiğiniz gibi TSMC ve Samsung, süreçleri piyasada iyi giden iki büyük yonga üreticisidir. Ancak Samsung, TSMC’nin son zamanlarda gölgesinde kaldı. Yine de TSMC, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888 için Samsung’un 5nm sürecini kullanmak zorundaydı. Güney Koreli üretici, SD888 ile rekabet etmesi beklenen amiral gemisi işlemcisini de piyasaya sürecek. Bu çip, aynı zamanda Samsung’un 5nm sürecini kullanan Exynos 2100 işlemcisi olacak. Raporlara göre, bu çip 12 Ocak 2021’de piyasaya sürülecek.

EXYNOS 2100 GEEKBENCH'TE

Bu yılki Exynos 990’dan farklı olarak, Exynos 2100 büyük bir gelişmeye sahip görünüyor. @UniverseIce’e göre, Exynos 2100’ün en son Geekbench 5 skorunda büyük bir sıçrama yaşandı. Tek çekirdekli testten 1103 puan ve çok çekirdekli testten 3785 puan alan yeni Exynos, görünüşe göre SD 888 gibi bir performans sergileyecek. Tabii ki, işlemci henüz resmi olmadığı için bu nihai sonuç değil. Büyük olasılıkla nihai sonuç mevcut puandan daha yüksek olacaktır.

Peki, yeni Exynos’un puanı Snapdragon 888 ile karşılaştırıldığında nasıl? Qualcomm Snapdragon 888, tek çekirdekli testte 1135 puana ve çok çekirdekli testte 3794 puana ulaştı. Bu, iki işlemcinin puanlarının hata payı dahilinde çok yakın olduğu anlamına geliyor. Samsung çiplerinin Qualcomm’un çipi ile açığı kapatmaya çalıştığını görmek ilginç.

Popüler spekülasyonlara göre, Samsung Galaxy S21 serisi önümüzdeki yıl ocak ayı başlarında resmi olacak. Bu seri, Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra’dan oluşacak. Her zamanki gibi, bu serinin bazı modelleri de Samsung’un amiral gemisi Exynos 2100 SoC’yi kullanacak. Exynos sürümleri, Güney Kore ve belli başlı ülkelerde satılacak. Spekülasyonlara göre, Samsung Galaxy S21 serisi 14 Ocak 2021’de resmiyet kazanacak.

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Exynos 2100, “1 + 3 + 4” sekiz çekirdekli bir tasarım kullanacak. Exynos 2100 ayrıca 2,91 GHz hızında çalışan süper büyük bir çekirdekle birlikte geliyor. Büyük çekirdek 2.81 GHz’de, küçük çekirdek 2.21GHz’de çalışıyor. Ayrıca, Exynos 2100’ün önceki nesillere göre daha iyi bir enerji verimliliği oranına sahip olduğuna dair raporlar var. Bu, çipin iyi bir güç yönetimine sahip olacağı anlamına geliyor.

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