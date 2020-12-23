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AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

23.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro, AirPods Pro’daki Spatial Audio özelliğine benzer olarak 3D ses teknolojisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung’un Galaxy S21 serisinin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bununla birlikte Samsung’un gerçek kablosuz kulaklık (TWS) ailesinin bir sonraki üyesi olan Samsung Galaxy Buds Pro modelini de ortaya çıkarması bekleniyor. Kulaklıklar, Galaxy Wear uygulamasının bir sızıntısında ortaya çıkmış ve tasarımı dahil destekleyeceği birçok özelliği görünmüştü.

GALAXY BUDS PRO UYGULAMADA GÖRÜNDÜ

Samsung, tamamlayıcı uygulaması Galaxy Wear için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulamanın dosyalarında Galaxy Buds Pro’yu gösterdi. Uygulama, bir tasarım açıklamasının yanı sıra, kulaklıklarda desteklenecek özelliklerin çoğunu da ortaya çıkardı. Bu yeniliklerden en heyecan verici olanlar, 3D uzamsal ses ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) olacak.

Galaxy Buds Pro, ANC ve Ortam modu ile Samsung’un Apple AirPods Pro’ya cevabı olacak. Bununla birlikte, ortaya çıkanlara göre Buds Pro, kullanıcının konuştuğunu algıladığında medyanın sesini otomatik olarak düşüren ses algılamayı da destekleyecek.

SPATİAL AUDİO'YA RAKİP TEKNOLOJİ

Uygulamanın gösterdiği diğer bir özellik, AirPods Pro’nun Spatial ses özelliğine benzer şekilde çalışacak olan 3D ses olarak adlandırılıyor. Kulaklıklar, jiroskop sensörlerini kafa hareketini izlemek için kullanacak ve dinleyiciye sürükleyici bir ses deneyimi sağlamak için Dolby Atmos teknolojisini kullanacak.

Galaxy Buds Pro tasarımı sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktıGalaxy Buds Pro tasarımı sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktı

Özelliği kullanmak için, akıllı telefonun Android 11 ile One UI 3.0 veya daha üstünü çalıştırması gerekecek. Galaxy Buds Pro, muhtemelen Ocak 2021’de Galaxy S21 serisi ile piyasaya sürülecek. Fiyatlandırma hakkında ise henüz bir bilgi yok.

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