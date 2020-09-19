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Eylül Öztürk'e 'kocan seni aldatıyor' mesajı! Gönderen kişi de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

15 gün önce doğum yapan fenomen Eylül Öztürk, telefonuna gelen "Kocan seni aldatıyor" mesajını görünce afalladı. Mesaj atan numarayı araştıran fenomen, kişinin eskiden çalıştığı bir firmanın sahibi olduğunu öğrencince ağzı açık kaldı.

Oyuncu ve fenomen Eylül Öztürk, 2017 yılında Barış Kenan Öztürk ile nikah masasına oturdu. Alex adında bir oğlu bulunan fenomen 3 Eylül'de ikinci bebeğini kucağına aldı. Her anını takipçileriyle paylaşan fenomen başına gelen ilginç bir olayı anlattı.

"KOCAN SENİ ALDATIYOR"

Tanımadığı bir numaradan gelen mesajla şoke olan Eylül Öztürk şunları anlattı: "Size bir olay anlatacağım ağzınız açık kalacak. İkidir telefonuma yabancı bir numaradan ingilizce bir mesaj geliyor. Mesaj Googlee Translate'dan çevrilmiş çok belli kargaşık bir yazı var. Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor. Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi. Ben böyle şeylere takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum. Bizim aramızda böyle bir güvensizlik yok. İlk mesajı görüp sildiğimde hamileydim... Ruh hastasına bak ben belki bunun üzerine takılıp eşimle kavgada edebilirdim."

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"MESAJI ATAN KİŞİ İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIM BİRİ ÇIKTI"

"2-3 gün önce sabah 8.90-9.00 gibi yine bir mesaj geldi. Öbür numarayı silip engellemiştim bu başka bir numara. Bu gelen mesajda da 'Aptal Kenan seni bırakmadı mı' falan yazıyor. Gelen numaranın bir işletme numarası olduğu görüp tıkladım kim olduğu adresi falan her şey çıktı. Mesajı atan kişi benim zamanında iş birliği yaptığım bir butiğin sahibi çıktı. Ruh hastası manyağa bak ya. Bunu yapan da bir erkek kadın olsa Kenan'a göz koydu da yaptı falan derdim. Ekran görüntüsü alıp hemen çocuğa attım işletme hesabını falan görünce hemen kapattı zaten her şeyi. Mesaj atıp 'Sana acıyorum' dedim. Bunu da size her gelen mesaja inanmayın diye anlattım."

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