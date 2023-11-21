Eylül Öztürk'ün açıklamaları 2. Sayfa sunucularını kızdırdı! "Amerika'da takır takır nakit paraya..."

Fenomen Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire aldığı ve5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddialarıyla gündemde. Show Haber'deki iddialarda "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dendi.

Bu iddialar sonrası fenomen açıklama yaparak "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan" dedi.

"PANİKLEDİĞİ BELLİ OLUYOR"

Bu açıklamalarsa 2. Sayfa sunucularını kızdırdı. Müge ve Gülşen bu anları masaya yatırdı. Müge Dağıstanlı açıklamasında "Nasıl olsa Amerika'dayım rahatlığı var. Türkiye'de olsa işler daha başka olurdu. Sade vatandaş olarak düşün 1.5-2 yılda kıt kanaat geçinirken nasıl bir anda Amerika'da takır takır nakit paraya ev sahibi olabilir? Bir mantıklı açıklaması yaparsa biz de anlarız" dedi.

Müge Dağıstanlı devamında ise "Her halinden paniklediği belli oluyor, hiç inanmadığımız bir video ile merakları bitirdi" dedi.

Gülşen Yüksel ise "Hiçbir şeyi umursamıyorum moduna geçmiş. Maliyetli işler yapmaya devam ediyor. Orada evleri mevleri de aldı keyfi yerinde ama kimse inanmıyor Eylül" dedi.







