MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eylül Öztürk'ün açıklamaları 2. Sayfa sunucularını kızdırdı! "Amerika'da takır takır nakit paraya..."

Eylül Öztürk'ün açıklamaları 2. Sayfa sunucularını kızdırdı! "Amerika'da takır takır nakit paraya..."

21.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül Öztürk'ün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen bu açıklamalara inanmadı ve "Nasıl olsa Amerika'dayım rahatlığı var. Türkiye'de olsa işler daha başka olurdu" diyerek isyan etti.

Fenomen Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire aldığı ve5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddialarıyla gündemde. Show Haber'deki iddialarda "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dendi.

Bu iddialar sonrası fenomen açıklama yaparak "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan" dedi.

Ekran Alıntısı

"PANİKLEDİĞİ BELLİ OLUYOR"

Bu açıklamalarsa 2. Sayfa sunucularını kızdırdı. Müge ve Gülşen bu anları masaya yatırdı. Müge Dağıstanlı açıklamasında "Nasıl olsa Amerika'dayım rahatlığı var. Türkiye'de olsa işler daha başka olurdu. Sade vatandaş olarak düşün 1.5-2 yılda kıt kanaat geçinirken nasıl bir anda Amerika'da takır takır nakit paraya ev sahibi olabilir? Bir mantıklı açıklaması yaparsa biz de anlarız" dedi.

Müge Dağıstanlı devamında ise "Her halinden paniklediği belli oluyor, hiç inanmadığımız bir video ile merakları bitirdi" dedi.

Gülşen Yüksel ise "Hiçbir şeyi umursamıyorum moduna geçmiş. Maliyetli işler yapmaya devam ediyor. Orada evleri mevleri de aldı keyfi yerinde ama kimse inanmıyor Eylül" dedi.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detayNihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay
Makyajsız halini paylaştı! Beğeni yağdı Makyajsız halini paylaştı! Beğeni yağdı
Evlat edinmişlerdi! Babasına dair şoke eden paylaşımı gündemdeEvlat edinmişlerdi! Babasına dair şoke eden paylaşımı gündemde
Anahtar Kelimeler:
Eylül Öztürk sosyal medya Gülşen
En Çok Okunan Haberler
Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.