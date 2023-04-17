Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çiftinden kötü haber: 'Boşanıyorlar mı?' İlk açıklama geldi

Sevilen sosyal medya çiftlerinden biri olan Eylül Öztürk - Barış Kenan Özkan'ın boşanmak üzere olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Öztürk'ün Instagram sayfası üzerinden yaptığı imalı paylaşımlar herkesi şaşırttı.

2017 yılında evlenen Eylül Öztürk ve Kenan Özkan'ın 7 yıllık evliliğine nazar değdi. 2 çocukları olan ikilinin arası açıldı. Ünlü çift boşanmanın eşiğine geldi.

İddiaların ardından Eylül Öztürk saklamadan tüm gerçekleri tek tek anlattı.

Bir takipçisinin "Kenan yok mu?" sorusuna Öztürk; 'Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse, en azından elimden geleni yapmadım demem. Fazlasıyla yaptım' yanıtı dikkat çekti.

''ESKİSİNDEN ÇOK ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM''

Yine ardından başka bir takipçisinin 'Yokken napıyor mesela?' sorusu üzerine ise Öztürk kendini tutamadı ve 'Bilmiyorum ama bizimle değil. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşı var yanında. Neyse kızlar boşverin her şey olacağına varır, ben nerelerden sağ çıkmadım. Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım. Kendime de çocuklarımıza da sözüm olsun.' yanıtını verdi.

BOŞANMA İDDİALARINA YANIT GECİKMEDİ

Eylül Öztürk tüm bu paylaşımların ardından hakkında çıkan boşanma haberlerine yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Öztürk'ün açıklaması şöyle;

''PROFESYONEL DESTEK ALIYORUZ''

''Biz 7 yıldır evliyiz hatta 8 olacak. Çocuklar olduktan sonra dengelerimiz değişti ve bu her evlilikte oluyormuş. Biz bu dengeleri oturtmaya çalışıyoruz ama başaracağız yoksa boşanmak en kolayı. Profesyonel destek de alıyoruz''



