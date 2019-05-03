MAGAZİN

Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik'te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.

Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bahar Şenlikleri kapsamında üniversitenin konser alanında dün gece saat 21.00'de konseri olan Eypio mahlaslı Abdurrahim Akça, 22.30'da sahneye çıkınca binlerce kişi tarafından hem yuhalandı hem de ıslıklandı. Organizasyon şirketi tarafından Eypio'nun geldiği ve konserin başlamasına az kaldığı söylenmesine rağmen binlerce kişi isyan etti.

AW693333_02

En son çare olarak 'Eypio sizinle görüntülü konuşmak istiyor. Arıyoruz ama görüntülü konuşmada ne olur yuhalamayın' denmesine rağmen binlerce kişi tekrar yuhalayınca, görüntülü arama da yapılamadı. Sahneye 22.30'da çıkan Eypio, binlerce kişi tarafından protesto edilince özür dileyerek, "Çevirmeye takıldık" dedi.

AW693333_04

Yaşanan protestolar sonrası başlayan konser yaklaşık 1 saat sürerken, sanatçı konser sonunda beklemeden alandan ayrıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından şarkıcıya verilecek olan hediyeler ise verilemedi.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptıKocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Cem Yılmaz biletleri 10 dakikada tükendi! Cem Yılmaz biletleri 10 dakikada tükendi!
Ünlüleri bir araya getiren defile! Ünlüleri bir araya getiren defile!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eypio bilecik

En Çok Okunan Haberler

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul seçimi' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul seçimi' açıklaması!

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

Kurtlar Vadisi oyuncusu Behzat Ç. kadrosunda!

Kurtlar Vadisi oyuncusu Behzat Ç. kadrosunda!

'Her gece yatağıma hayalet giriyor!' Bu görüntüler şoke etti

'Her gece yatağıma hayalet giriyor!' Bu görüntüler şoke etti

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına olay yorum!

Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına olay yorum!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çevirmeye takılmış.Bu olsa olsa kuzu çevirmeye takılmıştır göbekten belli :D
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkılar hoşgörü adına yankılandı!

Şarkılar hoşgörü adına yankılandı!

Nur Yerlitaş ameliyat sonrası ilk kez canlı yayında!

Nur Yerlitaş ameliyat sonrası ilk kez canlı yayında!

Cem Yılmaz biletleri 10 dakikada tükendi!

Cem Yılmaz biletleri 10 dakikada tükendi!

Ünlüleri bir araya getiren defile!

Ünlüleri bir araya getiren defile!

Beyonce, Mevlana belgeseli çekecek!

Beyonce, Mevlana belgeseli çekecek!

Athena Gökhan'dan eleştirilere cevap! 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

Athena Gökhan'dan eleştirilere cevap! 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.