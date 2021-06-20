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Eyüp Mert İlkıs kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Görkem kimdir? Eyüp Mert İlkıs kaç yaşında?

20.06.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında bugün saat 20:00 itibariyle yayınlanmaya başlanan Baş Belası isimli dizide İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir başrolleri paylaşıyor. İlgiyle izlenen dizide Görkem Gümüşçü karakterini canlandıran Eyüp Mert İlkıs'ın biyografisi ise merak ediliyor. Peki Eyüp Mert İlkıs kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Görkem kimdir? Eyüp Mert İlkıs kaç yaşında? İşte yanıtı...

Eyüp Mert İlkıs kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Görkem kimdir? Eyüp Mert İlkıs kaç yaşında?

ATV ekranlarında bugün yayın hayatına başlayan romantik komedi dizisi Baş Belası'nda İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir başrolleri paylaşıyor. İlgiyle izlenen ve ilk bölümüyle çok konuşulan dizide Görkem Gümüşçü karakterini canlandıran Eyüp Mert İlkıs'ın biyografisi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Eyüp Mert İlkıs kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Görkem kimdir?

EYÜP MERT İLKIS KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ GÖRKEM KİMDİR?

12 yaşında olan Eyüp Mert İlkıs, 137 boyundadır ve 28 kilodur. Göz rengi mavi olan İlkıs'in, saç rengi kumraldır. Ekranlarda ilk kez boy gösteren çocuk oyuncu Eyüp Mert İlkıs'ın ilk ekran projesi ise 2021 senesinde ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisidir.

BAŞ BELASI DİZİSİ GÖRKEM GÜMÜŞÇÜ KARAKTERİ

Baş Belası dizisinde Görkem; İpek'in oğludur. Sevimli, anne ve babasını çok seven bir çocuk olan Görkem, rol modeli olarak gördüğü babasına aşırı düşkündür. Baba-oğul birlikte vakit geçirmeye, çekişmeli playstation maçları yapmaya bayılmaktadır. Müziğe de ilgisi bulunmaktadır.

Bilgisayar oyunlarına, teknolojiye oldukça meraklıdır. Evde herkes tarafından el üstünde tutulsa da şımarık bir çocuk değildir. İyi, uysal, meraklı ve olgun bir çocuktur. Babası yüzünden yaşadığı travma ve yaklaşan ergenlik dönemi Görkem'e isyankar bir tavır katmaktadır ancak özündeki iyi niyetli, anlayışlı çocuğu bütünüyle ortadan kaldırmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
atv Baş Belası dizisi
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