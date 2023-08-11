Eyvah Eyvah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? 11 Ağustos Star TV yayın akışı

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Komedi türündeki yerli sinema, bir Anadolu hikayesini konu alıyor. Eyvah Eyvah filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. İşte Ata Demirer'in en sevilen filmlerinden biri olan Eyvah Eyvah ile ilgili detaylar ve 11 Ağustos Star TV yayın akışı...

EYVAH EYVAH KONUSU

Hüseyin, Çanakkale’nin Geyikli Beldesi’nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlıdır. Hayatını müzisyenlik yaparak kazanan Hüseyin’in iki büyük aşkı vardır: Biri klarneti, diğeri de sağlık ocağında görevli hemşire Müjgan... Müjgan’la ve müzikle hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk, başta Hüseyin olmak üzere, etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul’da şarkıcılık yapan Firuzan’ın bile...

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Özge Borak - Müjgan

Demet Akbağ - Firuzan

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Salih Kalyon - Halil Dede

Şehsuvar Aktaş - Irfan

Meray Ülgen - Ali Riza Seker

Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler

Caner Alkaya - Melek

Hande Dane - Sema

Kahraman Sivri - Komutan

Alican Yücesoy - Ibrahim

Okan Çabalar - Berber Murat

Bican Günalan - Ramiz

Münir Canar - Yakup

Ayfer Dündar - Hemsire

Bengü Ergin - Hastanedeki Görevli

Rafi Emeksiz - Saban Dayi

Goktay Tosun - Muavin

Burhan Yıldız - Fuat Seker

Ali Savaşçı - Fatih

Edip Tepeli - Garson

Tevfik Yapıcı - Muharrem

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi, Çanakkale - Geyikli'de çekildi.

EYVAH EYVAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eyvah Eyvah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:30 Koruyucu

00:15 Eyvah Eyvah

02:20 Koruyucu

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Aramızda Kalsın

