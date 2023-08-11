Eyvah Eyvah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? 11 Ağustos Star TV yayın akışı

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Komedi türündeki yerli sinema, bir Anadolu hikayesini konu alıyor. Eyvah Eyvah filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. İşte Ata Demirer'in en sevilen filmlerinden biri olan Eyvah Eyvah ile ilgili detaylar ve 11 Ağustos Star TV yayın akışı...
Hüseyin, Çanakkale’nin Geyikli Beldesi’nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlıdır. Hayatını müzisyenlik yaparak kazanan Hüseyin’in iki büyük aşkı vardır: Biri klarneti, diğeri de sağlık ocağında görevli hemşire Müjgan... Müjgan’la ve müzikle hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk, başta Hüseyin olmak üzere, etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul’da şarkıcılık yapan Firuzan’ın bile...
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Özge Borak - Müjgan
Demet Akbağ - Firuzan
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Salih Kalyon - Halil Dede
Şehsuvar Aktaş - Irfan
Meray Ülgen - Ali Riza Seker
Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler
Caner Alkaya - Melek
Hande Dane - Sema
Kahraman Sivri - Komutan
Alican Yücesoy - Ibrahim
Okan Çabalar - Berber Murat
Bican Günalan - Ramiz
Münir Canar - Yakup
Ayfer Dündar - Hemsire
Bengü Ergin - Hastanedeki Görevli
Rafi Emeksiz - Saban Dayi
Goktay Tosun - Muavin
Burhan Yıldız - Fuat Seker
Ali Savaşçı - Fatih
Edip Tepeli - Garson
Tevfik Yapıcı - Muharrem
Eyvah Eyvah filmi, Çanakkale - Geyikli'de çekildi.
Eyvah Eyvah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:30 Koruyucu
00:15 Eyvah Eyvah
02:20 Koruyucu
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Aramızda Kalsın