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EYVAH EYVAH KONUSU VE OYUNCULARI! Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

12.10.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Eyvah Eyvah filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen Eyvah Eyvah filmi, yine heyecanla bekleniyor. Peki, Avanak Abdi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Eyvah Eyvah filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Alican Yücesoy ve Özge Borak gibi isimleri bulunduran serinin ilk filmi Eyvah Eyvah, Star TV'de ekrana geliyor. İşte Hakan Algül yönetmenliğindeki Eyvah Eyvah filmi ile ilgili merak edilenler...

EYVAH EYVAH KONUSU

Eyvah Eyvah filmi, klarnetçi Hüseyin'in hayatından eğlenceli bir bölümü konu alır. Klarnetçi Hüseyin, yaşadığı kasabada klarnet çalarak geçimini sürdürür. Onu büyüten ninesi ve dedesi ile birlikte yaşar. bir gün ilçeye tayin olan Müjgan'ın gelişi ile aşkla tanışır. Müjgan'ın gönlünü kazanmak isterken hiç beklemediği bir haber ile karşılaşır. Öldü zannettiği babası hayattadır.

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Hüseyin hiç tanışmadığı babasını bulmak için İstanbul'a gelir. Kasaba hayatının saflığında yaşayan Hüseyin ilk günlerde İstanbul'a ve insanlarına uyum sağlamakta zorluk çekse de dürüstlüğü ve babasını bulma isteği ile şehre ayak uydurur. Burada karşısına çıkan şarkıcı Firuzan babasını bulmak konusunda Hüseyin'e yardımcı olacaktır. Ancak talihsizlikler ve eğlenceli durumlar Hüseyin'in de Firüzan'ın da peşini bırakmaz. Hüseyin'in babasını bulma çabası başına umulmadık şeyler açar.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Demet Akbağ - Füruzan

Salih Kalyon - Halil Dede

Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker

Bülent Şakrak -

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Hande Dane - Sema

Şehsuvar Aktaş - İrfan

Bican Günalan - Ramiz

Özge Borak - Müjgan

Alican Yücesoy - İbrahim

Can Kahraman -

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah

22:15 Eyvah Eyvah

00:30 Korkunç Salgın

03:30 Güzel Köylü

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