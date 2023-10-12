EYVAH EYVAH KONUSU VE OYUNCULARI! Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Eyvah Eyvah filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Alican Yücesoy ve Özge Borak gibi isimleri bulunduran serinin ilk filmi Eyvah Eyvah, Star TV'de ekrana geliyor. İşte Hakan Algül yönetmenliğindeki Eyvah Eyvah filmi ile ilgili merak edilenler...
Eyvah Eyvah filmi, klarnetçi Hüseyin'in hayatından eğlenceli bir bölümü konu alır. Klarnetçi Hüseyin, yaşadığı kasabada klarnet çalarak geçimini sürdürür. Onu büyüten ninesi ve dedesi ile birlikte yaşar. bir gün ilçeye tayin olan Müjgan'ın gelişi ile aşkla tanışır. Müjgan'ın gönlünü kazanmak isterken hiç beklemediği bir haber ile karşılaşır. Öldü zannettiği babası hayattadır.
Hüseyin hiç tanışmadığı babasını bulmak için İstanbul'a gelir. Kasaba hayatının saflığında yaşayan Hüseyin ilk günlerde İstanbul'a ve insanlarına uyum sağlamakta zorluk çekse de dürüstlüğü ve babasını bulma isteği ile şehre ayak uydurur. Burada karşısına çıkan şarkıcı Firuzan babasını bulmak konusunda Hüseyin'e yardımcı olacaktır. Ancak talihsizlikler ve eğlenceli durumlar Hüseyin'in de Firüzan'ın da peşini bırakmaz. Hüseyin'in babasını bulma çabası başına umulmadık şeyler açar.
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Demet Akbağ - Füruzan
Salih Kalyon - Halil Dede
Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker
Bülent Şakrak -
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Hande Dane - Sema
Şehsuvar Aktaş - İrfan
Bican Günalan - Ramiz
Özge Borak - Müjgan
Alican Yücesoy - İbrahim
Can Kahraman -
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah
22:15 Eyvah Eyvah
00:30 Korkunç Salgın
03:30 Güzel Köylü