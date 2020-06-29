Ezgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesi

Payitaht Abdulhamit, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu son günlerde sosyal medyada, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun hayat hikayesi.

SEDA SAYAN, GELİN ADAYI EZGİ EYÜBOĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI!

Bodrum'da bir mekanda sahne alan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu yalnız bırakmadı.

Oğluna ve gelin adayına 'Hoşgeldin' diyen Sayan "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek müstakbel gelin adayına övgü dolu sözler söyleyerek ilişkiye onay verdi.



EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır.

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırdı.