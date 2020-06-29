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Ezgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 02:20 | Son Güncelleme

Ezgi Eyüboğlu, son günlerde Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Seda Sayan ise Bodrum'da sahne aldığı restoranda kendisini dinlemeye gelen gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu bugüne kadar çok sayıda dizide rol aldı. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu hakkında merak edilenler.

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesi

Payitaht Abdulhamit, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu son günlerde sosyal medyada, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun hayat hikayesi.

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SEDA SAYAN, GELİN ADAYI EZGİ EYÜBOĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI!

Bodrum'da bir mekanda sahne alan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu yalnız bırakmadı.

Ezgi Eyüboğlu doğum gününü kutladı! Sevgilisi Oğulcan Engin'den romantik paylaşımEzgi Eyüboğlu doğum gününü kutladı! Sevgilisi Oğulcan Engin'den romantik paylaşım

Oğluna ve gelin adayına 'Hoşgeldin' diyen Sayan "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek müstakbel gelin adayına övgü dolu sözler söyleyerek ilişkiye onay verdi.
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EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır.

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2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırdı.

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14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

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EZGİ EYÜBOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2007 Senin Uğruna – Konuk Oyuncu
2008 Arka Sokaklar – Konuk Oyuncu
2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu
2011 Muhteşem Yüzyıl Aybige Yardımcı Karakter
2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu
2012 Yalan Dünya – Konuk Oyuncu 27.Bölüm
2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter
2014 Yasak Asude (Nazım Bey’in Kızı) Başrol Oyuncusu
2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu
2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardimci Karakter


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