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Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket! Kiracılarından para almayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Çin'den tüm dünyaya sıçrayan ve Türkiye'de de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüs ile ilgili Ezgi Mola’dan alkışlanacak hareket geldi.

Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket! Kiracılarından para almayacak

Ülkemizde de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüs, insanları hem sosyal hem de maddi açıdan etkilemeye başladı. Yaşanabilecek ekonomik krize dikkat çeken Ezgi Mola, bir iyilik hareketi başlattı.

KİRACILARINDAN PARA ALMAYACAK…

Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdiğini duyurdu. “Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim” diyerek sözlerine başlayan oyuncu, “Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de ‘Nisan ayında kira istemiyorum’ diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola, kiracı,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizimkide zam yaptı ne insanlar var birde herşeye zam geldi istewrsen otur diyor
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