Ezgi Mola'dan Çilem Doğan kararına tepki

Adana'da, kendisini fuhuşa sürüklediği ve yıllarca sistematik olarak şiddet uyguladığı eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

'8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU MAHKUM ETTİLER'

Hapis cezasının onanmasının ardından konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” dedi.

"ADİL OLAN BU MU?"

Söz konusu karara başta kadın örgütleri olmak üzere binlerce kişi tepki gösterirken; yaşananlara sessiz kalmayanlardan biri de oyuncu Ezgi Mola oldu. Mola, sosyal medyadan Çilem Doğan'ın mektubunu paylaşarak, karara "Adil olan bu mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Mola, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kararı verenler; içinize sindi mi bu! Adil mi bu? Gerçekten merak ediyorum, bu adil olması gereken mi?"

