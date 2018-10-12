Ezgi Mola evleniyor mu? Hayranlarını şaşırtan paylaşım

Ezgi Mola cephesinden yine kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Levent İntepe ile gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren Mola, Intagram'dan köpeğiyle çektiği bir videoyu paylaştı ve üzerine de ‘Düğün davetiyelerini yazıyoruz’ notunu düştü.

Birkaç ay içerisinde ardı ardına gelen bu paylaşımlar, Mola cephesinden çok yakında gelebilecek bir evlilik haberi şeklinde yorumlandı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2019'da vizyona girecek olan Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde de rol aldı. Güzel oyuncu, Organize İşler 2'de Lerzan Berrak karakterini canlandırdı.





