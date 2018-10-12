MAGAZİN

Ezgi Mola evleniyor mu? Hayranlarını şaşırtan paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Oyuncu Ezgi Mola, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Levent İntepe ile ilgili kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Sessizce hallettik' cevabını vermişti. Ezgi Mola'dan hayranlarını şaşırtan bir paylaşım geldi.

Ezgi Mola evleniyor mu? Hayranlarını şaşırtan paylaşım

Ezgi Mola cephesinden yine kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Levent İntepe ile gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren Mola, Intagram'dan köpeğiyle çektiği bir videoyu paylaştı ve üzerine de ‘Düğün davetiyelerini yazıyoruz’ notunu düştü.

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Birkaç ay içerisinde ardı ardına gelen bu paylaşımlar, Mola cephesinden çok yakında gelebilecek bir evlilik haberi şeklinde yorumlandı.

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2019'da vizyona girecek olan Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde de rol aldı. Güzel oyuncu, Organize İşler 2'de Lerzan Berrak karakterini canlandırdı.

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