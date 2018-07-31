MAGAZİN

Ezgi Mola evlilik sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla takipçilerini heyecanlandırdı.

Ezgi Mola evlilik sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı

Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda sempatik kişiliği ve özellikle hayvan haklarına dair yaptığı çarpıcı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola, geride bıraktığımız akşam yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Yaklaşık dört yıldır Levent İntepe ile birliktelik yaşayan Mola meslektaşı Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi ile aynı karede görüldüğü fotoğrafa gelen bir yoruma ilginç bir yanıt verdi.

Sosyal medyada haklarında çıkan ‘gizlice evlendiler’ iddialarını soran bir takipçisini yanıtlayan Mola, ‘Sessizce hallettik bebişim’ notunu düştü.

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