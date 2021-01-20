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  4. Ezgi Mola isyan etti! 'O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır'

Ezgi Mola isyan etti! 'O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır'

20.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Ezgi Mola isyan etti! 'O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır'

Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlığı yapan Ezgi Mola, evinde tadilata başladı. Ancak istenen fiyatlar ünlü oyuncunun canını sıktı: '120 bine mutfak mı yapılır? O paraya Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır' diyerek isyan etti.

Evinde tadilat yaptıran Ezgi Mola, Instagram’da yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde mağazaları gezdiğini söyledi ve yüksek fiyatlardandert yandı.

'SİZE İNDİRİM YAPIYORUZ DEDİLER...'

'Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz’ dediler!'

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FİYATI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ezgi Mola, istenen rakamlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.”

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sen gel Beylikdüzüne 120 bine benim evin kömürlüğünü vereyim
ünlü olmak savurganlık yapmak degildir , helal olsun , hesabını bilene...
Bizim ustalar öyledir yerine adamına göre fiyat verirler ama herzaman yemiyor

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