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Ezgi Mola'nın karavan tatili! "Doğaçlama geziyoruz"

26.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı da karavan modasına uydu. Çıktıkları tatilde Çeşme'ye uğramayı da ihmal etmeyen ikiliden ünlü oyuncu, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz" dedi

Ezgi Mola'nın karavan tatili! "Doğaçlama geziyoruz"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ezgi Mola, karavanla çıktığı tatil turunda Çeşme'ye de uğradı. Önceki gün karavanında sevgilisi Mustafa Aksakallı ile görüntülenen ünlü oyuncu, aracı henüz satın almadığını söyledi.

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"DOĞAÇLAMA GEZİYORUZ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz." dedi.
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"Mustafa'nın işlerinin yoğun olması nedeniyle boş zaman sıkıntısı yaşıyorduk." ifadelerini kullanan Ezgi Mola, "Hafta içi 3-4 günlüğüne baş başa gezmeye çıkacağız. Yoksa onu yakalamak çok zor. Evde bile doğru dürüst göremiyorum. Ne zamandır tatil de yapamıyorduk. İkimiz için de iyi olacak." şeklinde konuştu.


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Ezgi Mola
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