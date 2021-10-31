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Ezgi Mola, olay yaratan Musa Orhan davasıyla ilgili konuştu

31.10.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, gazetecilere Musa Orhan davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ezgi Mola, olay yaratan Musa Orhan davasıyla ilgili konuştu

Önceki gün Etiler'de sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte görülen ünlü oyuncu Ezgi Mola, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Mola, Musa Orhan tarafından kendisine açılan hakaret davası hakkında konuştu.

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Son dönemde Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakteriyle seyircinin beğenisini toplayan 38 yaşındaki oyuncu, "Olay yargıda, dava süreci devam ediyor. Konuşacak bir şey yok, asıl konuşulması gereken kadın cinayetleri. Kadına şiddete karşıyız, sizin de bu konularda hassas olduğunuzu biliyorum" dedi.

Mola, sözleriyle birkaç gün önce öldürülen Şebnem Şirin'i andı.

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EZGİ MOLA - MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yarattı. Sanatçı Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulundu.

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:

“Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.”

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Orhan’ın avukatı, “Mola özür mesajı yayınlasın” dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek yağdı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Ezgi Mola Musa Orhan
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