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  4. Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı

28.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi. Gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Furkan Zıbıncı, yaşananları hatırlamadığını iddia etti.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

6 SUÇTAN SABIKASI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Denizli'de vahşet! Şebnem, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!Denizli'de vahşet! Şebnem, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!

"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

AYRILMAK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi. Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Denizli
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