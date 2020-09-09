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Ezgi Mola sevgilisini korkutmaya doyamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte olan ve bu ilişkide evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Sevgilisini korkuttuğu anların videolarını takipçileriyle paylaşan Mola onları gülümsetmeyi bir kez daha başardı.

Şimdilerde Masumlar Apartmanı adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ezgi Mola, bir yandan da sevgilisi Mustafa Aksakallı ile keyifli vakitler geçiriyor.

İşte ve aşkta kazandığı bir dönemde olan Mola, yaz mevsimini sevgilisiyle birlikte açtıkları mekanda geçirirken kış mevsiminin gelmesiyle birlikte setlere döndü.

Bir yandan yeni projesi için kamera karşısında ter döken Ezgi Mola, bir yandan da esprili kişiliğini sergilediği paylaşımlarla öne çıkıyor. Instagram hesabından yaptığı ve bir ritüel haline getirdiği ‘sevgiliyi korkutma videoları’na bir yenisini daha ekleyen Ezgi Mola, bu paylaşımına gelen çok sayıda yorum ve isteğe hayır demeyerek farklı zamanlarda yaptığı korkutma anlarını da hesabından paylaştı.

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