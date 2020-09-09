Ezgi Mola yeniden tatile gitmek için takipçilerinden yardım istedi!

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte olan ve evlilik yolunda ilerleyen Ezgi Mola, TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı adlı dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Televizyon ekranına bir süre ara veren güzel oyuncu yaz tatilinin sona ermesinin ardından setlere döndü. Dizisinin tanıtım görüntülerinin yayınlanmasından sonra Ezgi Mola sevgilisi Murat Aksakallı’yla tatile çıktı. Başarılı oyuncunun tatilden paylaştığı kare ise takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

İBRAHİM BÜYÜKAK’TAN BÜYÜK DESTEK

Sevgilisiyle tatile çıkan Mola beraber çekildikleri fotoğrafa, “İnanılmaz. Mustafa Bey beni tatile götürdü arkadaşlar. ‘300.000 like olursa bir daha götürürüm’ dedi. Acil fake hesaplardan da bir zahmet be” notunu düştü. Ezgi Mola’nın beğeni çağrısına ise yakın dostun İbrahim Büyükak’tan tam destek geldi. Büyükak, “Arkadaşlar bir like zinciri kurduk. 300 bin’i tamamlayacağız inşallah” yorumunu yaptı. Ezgi Mola ve ünlü dostlarının çağrılarıyla fotoğraf yaklaşık 470 bin beğeni almayı başardı.

