MAGAZİN

Ezgi Mola’yı kızdıran paylaşım! 'Alkollü mekana...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla hatalı davrandığını düşündüğü bir anneye sert tepkide bulundu.

Ezgi Mola’yı kızdıran paylaşım! 'Alkollü mekana...'

Ezgi Mola, işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı ile ortak olup Alaçatı’da gece kulübü açmış ve burada misafirlerini konuk etmeye başlamıştı.

Bundan sadece birkaç hafta önce açılışını yaptığı mekanla ilgili olarak sürekli olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve ağırladığı ünlü konuklarıyla ilgili esprili karelere imza atan Mola, bu defa başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.

EZGİ MOLA’DAN SERT TEPKİ

Başarılı oyuncu mekanıyla ilgili kendisine yöneltilen şaşırtıcı bir eleştiriyi instagram sayfasına taşıdı ve 18 yaş sınırı olan bir mekana çocuğuyla birlikte giremediği için isyan eden bir anneye sert ifadelerle cevap verdi. İşte Ezgi Mola’ya gelen istek ve onun cevabı:

ezgi-mola-ic

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