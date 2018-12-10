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Ezhel'den ödül konuşması: Sanatın sansürlenemeyeceğini...

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı dalında ödülü Ezhel aldı. Ezhel, İzzet Öz'ün elinden aldığı ödül sonrasında yaptığı konuşmasında 'özgürlük' vurgusu yaptı.

Ezhel'den ödül konuşması: Sanatın sansürlenemeyeceğini...

Zorlu PSM'de yapılan ödül töreninde Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı dalında ödülü Ezhel aldı.

Şarkı sözleri sebebiyle geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve daha sonrasında serbest kalan Ezhel, “Zor zamanlarda yanımızda olan, sanatın sansürlenemeyeceğini, sanatın parmaklıklar arkasına alınamayacağını bilen ve bize her şekilde destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Her zaman hor görülmüş, arkada bırakılmış ama bugün zirveleri kovalayan Türkçe Rap için de alıyorum!” ifadelerini kullandı.

Ezhel, zafer işareti yaparak sahneden ayrıldı.

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ezhel Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı

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