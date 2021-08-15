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Ezine'de yangın kabusu! Altıncı kez başladı

15.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyündeki aynı bölgede altıncı kez orman yangını çıktı. Yangına müdahale eden ekipler havadan - karadan yürütülen çalışmalarla alevleri söndürmeye çalıştı.

Ezine'ye bağlı Tavaklı köyünde son bir ayda 5 kez yangın çıkan ağaçlık bölgede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İLK DAKİKALARDA MÜDAHALE YAPILDI

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını ve bu sayede yangına birkaç dakika gibi sürede ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini söyledi.

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DHA

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Çanakkale
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