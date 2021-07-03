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Ezo Sunal babası Kemal Sunal'ı andı: 21 yıl sonra bile artan sevgi ve saygı

03.07.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti. Sunal'ın kızı Ezo Sunal babasını duygusal bir mesajla andı.

Ezo Sunal babası Kemal Sunal'ı andı: 21 yıl sonra bile artan sevgi ve saygı

Ezo Sunal, babası usta oyuncu Kemal Sunal'ın vefatının 21. yıldönümünde yaptığı paylaşımla babasını andı.

Ezo Sunal paylaşımına şu notu düştü:

"Türkiye’nin biricik sevgilisi, gülen yüzü, bizim biricik babamız… Yeni çekilmiş fotoğraflarımız olsun onları paylaşalım çok isterdim ama bin kere görülmüş olsa da ne filmlerine ne fotoğraflarına beğeni azalmıyor… 21 yıl sonra bile artan sevgi ve saygı…

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Sevenleri olarak -sadece sevenleri demek zayıf kalıyor çünkü öyle güzel biR sevgi ki büyük ailemiz demek istiyorum- söz verdiğiniz gibi unutmadınız, unutturmadınız… Sadece bugün değil her gün hatırlanmak, sevilmek, ne güzel… Hadi birlikte gülümseyerek analım bugün Kemal Sunalımızı… Yorumlara en sevdiğiniz repliğini yazın, birlikte okuyalım, sahneyi hatırlayıp gülümseyelim…"

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Ezo Sunal Kemal Sunal
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