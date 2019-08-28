Facebook birçok kafe açacak! Sebebi ise...

Facebook’un 50 milyon kullanıcısının kişisel verilerini 2016 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemek için kullandırtması sitenin güvenliğini açısından pek çok soru işareti oluşturmuştu. Her ne kadar Mark Zuckerberg siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’ya verileri silmesi gerektiğini söylemiş olsa da, Facebook’un asıl hatasının verileri aldığı kullanıcılara herhangi bir bilgi vermemiş olması oldu. Tüm bu olaylardan sonra pek çok kullanıcı “DeleteFacebook” hareketi ile hesaplarını kapatma kararı aldı. Facebook hisseleri de olay sonrasında değer kaybetmişti.

KAHVE EŞLİĞİNDE HİZMET SUNACAK

Şirket, gizlilik ihlalleri sonucu aldığı büyük yaraları sarmaya çalışıyor. Zuckerberg kullanıcılarından özür dilerken verileri korumaya yönelik değişiklikler yapmaya başlayacağını duyurmuştu. Site, gizliliği ön plana çıkarmak amacıyla yeniden tasarlanmıştı. Gizliliğin şirket politikası için oldukça önemli olduğunu her fırsatta vurgulayarak kaybettiği kullanıcılarına yeniden ulaşmaya çalışan Facebook yeni yapılan hamle ile de kullanıcılarına gizlilik kontrollerini nasıl ayarlayabileceklerini bir kahve eşliğinde anlatılmaya başlayacak.