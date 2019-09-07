Facebook Dating ile aynı anda 9 kişiye aşık olabilir misiniz?

Facebook Dating, yetişkinlerin flört edebilmesi için tasarlanan yeni bir Facebook uygulaması olarak karşımıza çıktı. Asıl sürpriz ise gizli hayran özelliği. Buluşmak, görüşmek, flört etmek istyen sosyal medya kullanıcılarını bir araya getirecek uygulamanın tanıtımını, uygulamanın yöneticisi Nathan Sharp yaptı.

Şimdilik sadece ABD’de hizmete giren uygulama yakında Güney Amerika ve Asya ülkelerinde de kullanıcılara açılacak. Servisin Avrupa’ya açılması ise 2020 yılını bulacak. Dolayısıyla heyecanla evlenecekleri eş adaylarını arayan Avrupalı aşıkların vuslata ermesi için biraz daha zaman var.

Dating uygulamasıyla kullanıcılar Instagram hesaplarındaki istedikleri fotoğrafları profiline bağlayabiliyor. Ayrıca Instagram’da takip ettikleri kişilere “gizli hayran” mesajı gönderebiliyorlar. Böylece Instagram’daki kişiler gizli bir hayranı olduğuna dair uyarı alıyor. fakat bu noktada küçük bir problem çıkabilir çünkü Dating kullanıcıları gizli hayran listesini 9 kişiye kadar büyütebiliyor.

Yani aynı anda 9 farklı kişiye gizli kimliği ile “sana aşığım,” mesajı gönderebiliyorlar. Bu özelliğin yakında bazı etik tartışmaları gündeme taşıması mümkün görünüyor.

Vestel IFA 2019 etkinliğinde yeni teknolojilerini sergiledi!

