Fadik Sevin Atasoy’un ikinci yönetmenlik çalışması Jülyet’in Yolculuğu filminin çekimleri tamamlandı

İkinci yönetmenlik deneyiminde Fadik Sevin Atasoy, Türkiye'nin ilk kadın görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu ile çalıştı. Eyüboğlu ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atasoy, ülke sinemasının kadın hikayelerine ait bir dili olması gerekliliğine dikkati çekti.

Atasoy, “Jülyet'in Yolculuğu'nda oyuncak bir bebek üzerinden modern bir masal anlatıyor. ABD-Türkiye ortak yapımı Redcase-SkyFilms projesi olan filmin kamera arkası ekibinin çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Dünya festivallerine katılmayı hedefleyen film için özel üretilen bebek ile deneysel tekniklerin kullanıldığı, yeni bir dil yakalayan bu yolculuk, sihirli gerçek bir anlatıma sahip” dedi.

(AA)



