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  4. Fahrettin Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti

Fahrettin Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti

04.05.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagöz sanatçısı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti

Fahrettin Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti

82 yaşında hayatını kaybeden Özlen'in vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.


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Fahrettin Koca
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