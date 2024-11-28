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Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz! Değişimleri gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 10:41
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan zamanlarının çoğunu eşleri ve çocuklarıyla geçiren Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra bir davette buluştu. Son olarak 2017 yılında Fahriye Evcen'in kına gecesinde bir araya gelen üçlü bu anı ölümsüzleştirmek için bir selfie çekindi ve artı 5 notu ile yayınladılar. Ünlü isimlerin bu karesi kısa sürede gündem oldu ve Fahriye Evcen, Aslı Enver, Sinem Kobal'ın değişimine yorum yağdı.

Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz! Değişimleri gündemde

Oyunculukları ve güzellikleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra bir davette buluştu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ve zamanlarının tümünü eşleri, çocuklarıyla geçiren bu üçlü son olarak 2017 senesinde, henüz evlenmedikleri yıllarda Fahriye Evcen'in kına gecesinde bir araya gelmişti.

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BU KARE İLGİ GÖRDÜ

Sinem Kobal, davette buluştuğu yakın arkadaşlarıyla bir fotoğraf paylaşıp çocuklarını da kastederek "Ve artı 5" notunu düştü. Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'ın paylaşımları büyük ilgi gördü.

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YORUM YAĞDI

Yıllar içerisindeki değişimleri dikkat çeken ünlü isimlere 'çok güzelsiniz', 'ne güzel yaş almışsınız', 'hepsi çok güzel', 'en çok Fahriye değişmiş', 'Aslı Enver yaşlanmış ciddi ciddi', 'Sinem aynı kalmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Fahriye Evcen Sinem Kobal
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