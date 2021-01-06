Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden aşı açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortamda da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" dedi.

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Güzel oyuncu, "Şu an oğlumla ilgileniyorum. Doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır. Şu an netleşen proje yok. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için dışarı çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz. Artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" dedi.

Çift, ayrıca yurt dışından gelen aşıya sıcak bakıp bakmadıklarıyla ilgili olarak "Şu anda aşıyla ilgili ne yaparız bilmiyoruz.

Ne gerekiyorsa onu yaparız henüz araştırma yapmadık. Her zaman Türklerin başarısını takdir ediyoruz" diyerek yurt dışından gelecek aşılara mesafeli olduklarını dile getirdi.



Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" diye yanıt verdi.