Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım! "Tam üç yıl önce bugün..."

Daha önce Yaprak Dökümü, Çalıkuşu gibi pek çok önemli yapımda rol alan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, şu sıralar kendini aile hayatına adadı. Ailesiyle geçirdiği anları sosyal medya üzerinden paylaşan Evcen'den bu kez duygusal bir paylaşım geldi.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

Oğlunun doğum gününü kutlamak için paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile çekilmiş olan fotoğraflarını paylaştı.

"BAHAR ÇİÇEĞİMİZ OLDUN OĞLUM"

Evcen, paylaşımına "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum.. baharın kokusunu getirdin bize.. iyi ki doğdun meleğim.. " notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DE YORUM GELDİ

Paylaşıma takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağarken, Tan Sağtürk ve Hatice Şendil gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.

İşte ünlü ismin oğluyla paylaştığı diğer çok konuşulan fotoğrafları...



