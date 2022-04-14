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Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım! "Tam üç yıl önce bugün..."

14.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında ünlü oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve şimdilerde çocuğuyla mutlu bir aile hayatı süren Fahriye Evcen'den duygusal bir paylaşım geldi. Evcen'in paylaşımına takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım! "Tam üç yıl önce bugün..."

Daha önce Yaprak Dökümü, Çalıkuşu gibi pek çok önemli yapımda rol alan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, şu sıralar kendini aile hayatına adadı. Ailesiyle geçirdiği anları sosyal medya üzerinden paylaşan Evcen'den bu kez duygusal bir paylaşım geldi.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

Oğlunun doğum gününü kutlamak için paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile çekilmiş olan fotoğraflarını paylaştı.

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"BAHAR ÇİÇEĞİMİZ OLDUN OĞLUM"

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Evcen, paylaşımına "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum.. baharın kokusunu getirdin bize.. iyi ki doğdun meleğim.. " notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DE YORUM GELDİ

Paylaşıma takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağarken, Tan Sağtürk ve Hatice Şendil gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.

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İşte ünlü ismin oğluyla paylaştığı diğer çok konuşulan fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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