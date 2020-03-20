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  4. Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Eleştiri yağdı

Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Eleştiri yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Fahriye Evcen, gülerken çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fahriye Evcen'nin bu pozları tartışma konusu oldu!

Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Eleştiri yağdı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 13 Nisan 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına almıştı. Fahriye Evcen’in lohusayken geçen yaz Bodrum’da çekilen fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

‘Fahriye’ye ne oldu?’ diye tartışma başlatan sosyal medya kullanıcılarına tepki bir anda büyümüş, twitter alemi ‘Fahriye böyle daha güzelsin’ mesajıyla oyuncuya destek olmuştu. Fahriye Evcen 11 ayda 8 kilo verip eski formuna kavuştu. Mavi tulumla çektirdiği fotoğrafla da bunu ilan etti.

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Bir hayli fit görünen Evcen’in fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun paylaşımı milyondan fazla beğeni alırken eleştiri oklarının da hedefi oldu.

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Evcen'in bu karelerini gören bazı kullanıcılar, "Babanızın vefatından sonra hızlı toparlandınız" şeklinde yorumlarda bulundu. Evcen'in babası Ramazan Evcen geçtiğimiz ay vefat etmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
toparlanmak için 1 ay bile çok beklemiş ölenle ölünmez yas tutulmaz az gelişmiş vitrinlik abideler..
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