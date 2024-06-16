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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi

16.06.2024 16:14
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Akılalmaz olayın adresi Kayseri! Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı iki kişinin baltalı saldırısına uğradı. Gazeteciler saldırganlara 'neden yaptınız?' diye sordu. Şüphelilerden biri pişman olmadığını söylerken diğeri de 'Sadece Allah rızası için' cevabını verdi. Saldırganların dayı-yeğen olduğu tespit edilirken valilikten açıklama geldi.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.

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Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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TAMİR ÇALIŞMASI YAPILDI

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraş getirilerek Atatürk Anıtı'nda tamir çalışması yapıldı. Heykeltıraşın yaptığı çalışma sonrası anıtta herhangi bir tahribat izi kalmadığı belirtildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği’nden açıklama yapıldı. Konunun detaylı olarak araştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na balta ile zarar vermeye çalışan dayı - yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Kayseri balta Atatürk Anıtı saldırı
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