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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'den müjdeli haber! Karan'a kardeş geliyor

22.06.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ilk çocukları Karan’ın ardından 2 çocuk sevinci yaşıyor. 36 yaşındaki Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'den müjdeli haber! Karan'a kardeş geliyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu. Karan'ı kucaklarına almaları ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yerini alıyor.

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İKİNCİ ÇOCUK GELİYOR

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen'in yeniden hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gazetemagazin'in haberine göre; 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
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Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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