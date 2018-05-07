Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaşımına tepki yağdı

Önceki gün hayvanat bahçesine giden ünlü çift, Cape Town’daki ‘Cheetah Outreach’de turistler sevip hatıra fotoğrafı çektirsin diye uyutulmuş halde yatan bir çitayı görevli eşliğinde sevdi. Evcen, uyutulmuş çita ile çekildiği kareyi yoruma kapadı. Bazı sosyal medya sayfalarında Evcen'in paylaşımına tepki yağdı.

'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdi. Parktan elde edilen gelir çitaları korumak için kullanılıyor.





