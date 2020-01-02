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  4. Fahriye Evcen yeni yıl pozuyla olay oldu! Kilolarından kurtuldu

Fahriye Evcen yeni yıl pozuyla olay oldu! Kilolarından kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Oğlu Karan'ı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarıyla 2019'da gündem olmuş ve kilolu haliyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu Evcen 8 ay içinde adeta eridi.

Fahriye Evcen yeni yıl pozuyla olay oldu! Kilolarından kurtuldu

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bir yıl sonra oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Doğum yaptıktan 2 ay sonra havalimanında objektiflere yakalanan Özçivit ailesinden Fahriye Evcen kilolarıyla dikkat çekmiş, sosyal medyada bazı acımasız yorumlara maruz kalmıştı.

Doğum kilolarıyla eleştirilen güzel oyuncu 8 ayın sonunda ilk haline geri döndü.

PAYLAŞIMLARINA HIZ VERDİ

Uzunca bir süre oğlu Karan'ı göstermemekte ısrar eden Fahriye Evcen geçtiğimiz ay bir sürpriz yaparak oğlu ile fotoğrafını paylaşmış, minik Karan milyonlarca beğeni almıştı. Doğum sonrası sadece yakın fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, son birkaç paylaşımında boydan çekilmiş pozlarını paylaşarak ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi.

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YILBAŞI POZUYLA BÜYÜLEDİ

Yılbaşı paylaşımıyla büyüleyen sevilen oyuncu, beyaz takımıyla büyüledi. Takipçilerinden binlerce iltifat alan Evcen'in zayıflaması sevenlerinin de dikkatinden kaçmadı.

EVİNİN BİR ODASINI FITNESS SALONUNA ÇEVİRMİŞTİ

Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için ve oğlundan ayrılmamak için evinin bir odasını fitness salonuna çevirmişti. Kendisine özel bir spor hocası da tuttuğu öğrenilen güzel oyuncu, çabalarının sonucunu almış durumda.

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