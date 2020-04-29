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Faik Öztürk iddiayı kaybedince saçlarından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Faik Öztürk, Safiye Soyman'la girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı.

Corona virüs salgınıyla birlikte berber ve kuaför salonları kapanınca erkekler arasında saç kazıtma modası başladı. Bu akıma uyan ünlü isimler de oldu. Faik Öztürk ise saçlarını hayat arkadaşı Safiye Soyman’la girdiği iddia sonucu kaybetti.

“SALGIN 1 AYDA BİTER” DEMİŞTİ

Faik Öztürk “Corona virüs salgını 1 ayda biter” yorumunda bulundu, Safiye Soyman’ın yanıtı “İmkanı yok” oldu. Çift bu konuda iddiaya girdi ve kazanan taraf Soyman oldu. Sanatçı, Faik Öztürk’ün saçlarını kesti: “Kafasını cıscıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum.”

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk, safiye soyman,

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