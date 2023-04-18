Fanatik Chelsea taraftarıydı! Sokak ortasında gasp edildi... O anları gözyaşları içinde anlattı

29 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Maria Liman, Londra’nın güneydoğusundaki Bermondsey bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada bisikletli bir hırsızın hedefi oldu. Hırsız Liman’ın elindeki telefonu çalarak hızla uzaklaştı. O anlarda büyük bir şaşkınlık yaşayan Liman, yardım çığlıklarına kimsenin olaya müdahale etmediğini dile getirdi. Rus fenomen birkaç gün sonra aynı bölgede bu kez de yeni aldığı telefonunun çalındığını söyleyerek gasp olaylarına tepki gösterdi.

DÖRT TELEFONU BİRDEN ÇALDI

1.1milyon görüntülemeye ulaşan hırsızlık anını anlattığı anlarda Liman, “Telefonu çok yakınımda ve iki elimle tutuyordum. Bisikletli bir adam yanıma yaklaşarak elimden telefonumu aldı. Bağırarak bisikletlinin peşinden koşmaya başladım. Yolda bulunanların hepsinin dikkatini çektim. Bisikletli hırsız benim bağırmalarımı ve kovalamamı pek umursamadı ve başka bir kızın telefonunu almak için yolun karşı tarafına gitti. Kız beni duyduğu için hırsıza telefonunu vermek istemedi. İkili arasındaki kavga sırasında bisikletli düştü. Hırsız cebinden bir bıçak çıkartarak kızı yüzünden yaraladı. O sırada telefonundan çaldığı diğer 3 telefon düştü. Biri benim telefonumdu.” dedi.