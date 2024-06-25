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Fanis, Nefise'ye 'Yunanistan’da görüşelim' demiş... "Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim" diyerek itiraf etti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.06.2024 15:09
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Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Nefise, Yunan takımında yer alan Fanis'e aşkını ilan etmesinden sonra uzun süre konuşulmuştu. Fanis'in başka bir isimle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Nefise katıldığı programda bu konu ile ilgili ilk kez konuştu. Nefise, "Fanis'e aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim" dedi.

Fanis, Nefise'ye 'Yunanistan’da görüşelim' demiş... "Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim" diyerek itiraf etti

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında finali gerçekleşen Survivor All Star'da ikincilik unvanını alan Nefise Karatay, Yunan takımının gözde yarışmacılarından Fanis'e ilan-ı aşk etmişti.

Nefise, Fanis hakkında konuşurken kendinden geçti. Başarılı isim şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum."

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Fanis'in Nefise'ye "Hayatımda kimse yok" demesine rağmen Xrysa Xatzigeorgiou ile samimi görüntüleri gündem olmuştu.

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"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Yarışmasının finalisti Nefise Karatay, modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

Survivor Yunanistan yarışmacısı Fanis’e programda adeta aşkını ilan eden Nefise, programda son gelişmeleri anlattı.

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Fanis'e duygularını bir kez daha vurgulayan Nefise, "Aileye girdim ben artık. Annesi ve kardeşi beni çağırıyor, Yunanistan’a gideceğim. Fanis'in yarışmadaki başka bir kişiyle aşk haberleri çıktı, onu da sordum. 'Yarışmada olduğu için kamera karşısında bunları söyleyemiyorum ama hayatımda kimse yok. Lütfen Yunanistan’da görüşelim' dedi. Finale gidemiyorum ama aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim" ifadelerini kullandı.

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